Почти на 13 процентов выросла смертность в Казахстане за год

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Смертность в Казахстане выросла почти на 13 процентов за год. В 2021 году в стране умерли 183,4 тыс. человек.

О росте смертности в нашей стране сообщает Ranking.kz, основываясь на данных бюро Нацстатистики.

По сравнению с показателями 2016 года, то есть пятилеткой ранее, численность умерших увеличилась сразу на 38,5 процентов, отметили эксперты.

Смертность в Казахстане. Таблица: ranking.kz

В разрезе регионов наибольшая численность умерших пришлась на Восточно-Казахстанскую область. Там умерли 18,8 тыс. человек - на 13,1 процент больше, чем годом ранее.

Далее идут Алматинская область (18,7 тыс. человек, плюс 15,3 процента) и Алматы (18,4 тыс. человек, плюс 25,6 процентов).

Наименьшая численность умерших зафиксирована в Мангистауской области. Там умерли 4,5 тыс. человек — на 6,4 процента больше, чем годом ранее.

Наибольший рост численности умерших наблюдается в Алматы, наименьший — в Туркестанской области.

Из 17 регионов только в Кызылординской области численность умерших за год сократилась. По подсчетам специалистов, она сократилась на 4,2 процента, до 5,8 тыс. человек.

Смертность в Казахстане. Карта: ranking.kz

Подчеркивается, что, несмотря на коронавирус, по официальным данным, (среди известных причин смерти) чаще всего умирали от болезней системы кровообращения. Эти проблемы стали причиной смерти 43,4 тыс. казахстанцев - сразу на 18,6 процента больше, чем годом ранее.

Вторую строчку заняли болезни органов дыхания. 20,8 тыс. человек умерли из-за этого - минус 11,1 процента за год. На третьей строчке - смертность от новообразований. За год - 14,5 тыс. человек.

Смертность в Казахстане. Таблица: ranking.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1957079-pochti-na-13-protsentov-vyrosla-smertnost-v-kazahstane-za-god/