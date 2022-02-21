Почти на 13 процентов выросла смертность в Казахстане за год
Смертность в Казахстане выросла почти на 13 процентов за год. В 2021 году в стране умерли 183,4 тыс. человек.
О росте смертности в нашей стране сообщает Ranking.kz, основываясь на данных бюро Нацстатистики.
По сравнению с показателями 2016 года, то есть пятилеткой ранее, численность умерших увеличилась сразу на 38,5 процентов, отметили эксперты.
В разрезе регионов наибольшая численность умерших пришлась на Восточно-Казахстанскую область. Там умерли 18,8 тыс. человек - на 13,1 процент больше, чем годом ранее.
Далее идут Алматинская область (18,7 тыс. человек, плюс 15,3 процента) и Алматы (18,4 тыс. человек, плюс 25,6 процентов).
Наименьшая численность умерших зафиксирована в Мангистауской области. Там умерли 4,5 тыс. человек — на 6,4 процента больше, чем годом ранее.
Наибольший рост численности умерших наблюдается в Алматы, наименьший — в Туркестанской области.
Из 17 регионов только в Кызылординской области численность умерших за год сократилась. По подсчетам специалистов, она сократилась на 4,2 процента, до 5,8 тыс. человек.
Подчеркивается, что, несмотря на коронавирус, по официальным данным, (среди известных причин смерти) чаще всего умирали от болезней системы кровообращения. Эти проблемы стали причиной смерти 43,4 тыс. казахстанцев - сразу на 18,6 процента больше, чем годом ранее.
Вторую строчку заняли болезни органов дыхания. 20,8 тыс. человек умерли из-за этого - минус 11,1 процента за год. На третьей строчке - смертность от новообразований. За год - 14,5 тыс. человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1957079-pochti-na-13-protsentov-vyrosla-smertnost-v-kazahstane-za-god/