Минздрав Казахстана намерен упростить порядок обращения к узким специалистам

Иллюстративное фото: Francesco Militello Mirto/NurPhoto/Getty Images

Министерство здравоохранения в ответ на многочисленные просьбы казахстанцев относительно длительного процесса получения услуг узких специалистов сообщило, что намерено изменить порядок оказания медпомощи на амбулаторном уровне, об этом говорится на официальном сайте Минздрава.

Как отметили в Минздраве, в последнее время ведомство получает множество обращений от граждан по оказанию консультативно-диагностической помощи, которая сегодня на уровне поликлиники осуществляется через участкового терапевта (запись к профильным специалистам осуществляется после осмотра участкового врача, при наличии показаний, пациент направляется к профильному специалисту).

Вместе с тем, учитывая многочисленные обращения граждан, министерство разработало проект приказа "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях", в котором предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики в определенных случаях:

неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

заболевания дерматовенерологического профиля;

приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;

по профилю заболевания динамического наблюдения;

в молодежные центры здоровья;

при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;

при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1955851-minzdrav-kazahstana-nameren-uprostit-poryadok-obrascheniya-k-uzkim-spetsialistam/