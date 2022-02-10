Полуторогодовалый ребенок проглотил бегунок от молнии и едва не умер в Кокшетау

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Кокшетау врачи спасли жизнь полуторогодовалому малышу - ребенок попал в больницу после того, как проглотил бегунок от молнии.

О произошедшем сообщили в многопрофильной Акмолинской областной детской больнице изданию Sputnik Казахстан.

Отмечается, что извлечь бегунок медикам удалось без надрезов.

"На данный момент мальчик чувствует себя хорошо, состояние стабильное", - добавили в больнице.

Врачи рассказывают, что в больнице есть "целая коллекция" предметов, проглоченных маленькими детьми. Это батарейки, монеты, бусинки, орехи, семечки, рыбьи кости, булавки, магниты, колеса от игрушечных машинок, самолетиков.

Причем инородные тела приходится удалять не только из пищевода, желудка, гортани, уха, носа и бронхов, но даже из ануса.

Медики призывают родителей быть более бдительными, не оставлять малышей без присмотра и внимательно следить за ними. Беспечность родителей может стоить ребенку жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1955428-polutorogodovalyy-rebenok-proglotil-begunok-ot-molnii-i-edva-ne-umer-v-kokshetau/