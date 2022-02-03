Сложную операцию по удлинению ноги провели алматинские врачи

Врачи на операции. Фото: пресс-служба ЦГКБ

В Центральной городской клинической больнице врач-ортопед Канат Тауекелов провел сложную операцию по удлинению ноги жителю 34-летнему пациенту из Кызылорды в рамках ОСМС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦГКБ.

"Пациент поступил с диагнозом "Врожденный высокий вывих бедра. По CROWE 3 тип". У мужчины правая нога была длинней левой на шесть сантиметров, из-за чего он передвигался на костылях с детства. Мы провели тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава слева с остеотомией бедренной кости по типу русского замка с целью удлинения анатомической длины левого бедра. Операция прошла успешно", – рассказал заведующий отделением ортопедии Канат Таукелов.

По словам врача, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава – это полная замена головки и шейки бедра и вертлужной впадины на искусственные.

"Остеотомия бедренной кости достаточно эффективна в данном случае. При этом не только исправляется деформация нижней конечности, но и значительно восстанавливается ее функция. Операция длилась порядка 2,5 часов", – отметил он.

В Алматинском филиале Фонда медстрахования добавили, что данный вид операции проводился в рамках ОСМС.

"ОСМС – это хорошая финансовая подушка. Ведь невозможно предугадать расходы, связанные с медицинской помощью. Позаботившись сейчас о своем статусе в системе ОСМС, при наступлении планового страхового случая пациенты могут получать несколько видов дорогостоящих услуг и избежать непредвиденных расходов", – рассказали в филиале.

Ранее алматинские врачи спасли мужчине ногу от ампутации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1954459-slozhnuyu-operatsiyu-po-udlineniyu-nogi-proveli-almatinskie-vrachi/