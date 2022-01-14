Почти 4500 пациентов с онкозаболеваниями выявлены в Алматы за 2021 год

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В 2021 году в Алматы было выявлено 4482 пациента со злокачественными заболеваниями. Как заявили онкологи, смертность от рака среди алматинцев значительно снизилась, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АОЦ.

По словам заместителя главного врача Алматинского онкологического центра Жанны Кужаевой, 34,4% онкозаболеваний были выявлены на начальных стадиях. Это, конечно, существенно позволяет победить болезнь и излечить пациента.

"Применение самых эффективных методов лечения позволяет проводить лечение с максимальным благоприятным исходом в будущем", – рассказала врач.

Значительное место в лечении рака занимает химиотерапия. В настоящее время в арсенале Центра имеется более 40 наименований химиопрепаратов, более 30 таргетных и гормональных препаратов.

Только за прошедший год химиотерапевтическое лечение в Центре прошли 14696 пациентов. В радиологическом отделении на высокоэнергетическом линейном ускорителе TrueBeam STX за 2021 год проведено более 32000 сеансов лучевой терапии.

"С помощью данного аппарата мы проводим более точную интенсивную и объемную лучевую терапию для людей практически с любыми видами онкологии. Данная установка позволяет, не затрагивая здоровые ткани, направлять пучок заряженных частиц непосредственно на саму опухоль", – пояснил заведующий отделением АОЦ Евгений Ишкинин.

Онкологи напоминают казахстанцам, что рак излечим. Выявленное заболевание на первой стадии в 90% дает большие шансы на выздоровление.

"К сожалению, часто население игнорирует прохождение бесплатного скрининга, который проводится в стране, поэтому мы еще раз напоминаем и призываем своевременно проходить профилактические осмотры", – отметила замглавврача Алия Турешева

Ранее алматинские онкологи провели сложную операцию и спасли жизнь женщине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1951217-pochti-4500-patsientov-s-onkozabolevaniyami-vyyavleny-v-almaty-za-2021-god/