Ребенка с деформацией грудной клетки прооперировали алматинские врачи

Иллюстративное фото: pexels.com

В Городской клинической больнице №1 города Алматы прооперировали 10-летнего пациента с воронкообразной деформацией грудной клетки. Операцию ребенку провели в рамках ОСМС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКБ №1.

Родители 10-летнего мальчика обратились к врачам Центра торакальной хирургии ГКБ №1 в связи с видимым дефектом в области груди.

"Данная патология у сына была выявлена еще с детства, за медицинской помощью ранее не обращались. Но со временем она начала прогрессировать. Сын начал все чаще жаловаться на проблемы с дыханием и быструю утомляемость", – рассказала мама ребенка.

Учитывая положение, врачами больницы было предложено проведение операции в рамках ОСМС - видеоторакоскопическая стернопластика по Nuss. Это малоинвазивная операция с быстрым периодом реабилитации – через три-четыре дня у пациентов есть возможность возвратиться домой.

Как объяснил торакальный хирург Нурхат Жунисов, под деформацией грудной клетки понимают различные по степени выраженности изменения формы ее костных структур. Это проявляются не только как косметический дефект, но и приводит к функциональным нарушениям со стороны дыхательной системы из-за сдавления и смещения органов грудной полости.

"Деформация грудной клетки в основном является генетически врожденной патологией. К счастью, данный порок возможно скорректировать хирургическим лечением. В нашем Центре торакальной хирургии с 12-летним опытом работы успешно проводятся различные операции в грудной полости и взрослым пациентам, и детям разного возраста. Самому младшему нашему пациенту было три года, другие пациенты в возрасте до 35 лет", – пояснил Нурхат Жунисов.

По словам родителей, после операции мальчик чувствует себя хорошо, патология устранена.

Дети до 18 лет входят в льготную категорию граждан, застрахованных в системе ОСМС за счет государства, и получают медицинские услуги совершенно бесплатно.

Ранее алматинские врачи спасли зрение недоношенному ребенку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1949353-rebenka-s-deformatsiey-grudnoy-kletki-prooperirovali-almatinskie-vrachi/