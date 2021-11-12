Об опасности заболеваниями гриппом рассказал главный санврач Алматы

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Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об опасности заболеваниями гриппом, передает NUR.KZ.

"Ежегодно с наступлением холодного периода идет подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа. Сегодня нам известно около 400 серотипов ОРВИ, 8 известных штаммов обычно в городе циркулируют. На сегодня уже установлена циркуляция двух штаммов. Лабораторно установлена циркуляция штамма гриппа H3N2. В связи с этим проводим вакцинацию против гриппа", - сообщил Бекшин.

Он отметил, что из респираторных вирусных инфекций грипп наиболее опасный, так как дает осложнения - пневмонию и летальность, хронические бронхиты, заболевания сердечно-сосудистой системы и почек.

При этом заболеваемость ОРВИ выше в 3,6 раза выше, чем в прошлом году, отметил Бекшин. Он также сообщил, что на сегодня уже госпитализировано с начала сезона от ОРВИ и гриппа 2560 человек, из них 20 беременных, детей до одного года - 849 случаев, пневмонии - 833 случая и детей до 14 лет - 161 случай.

"Хотел бы обратить внимание на заболеваемость беременных - на кону две жизни: женщины и ребенка. Чтобы не допустить осложнения, мы рекомендуем на 2-3 триместре, а также детям, пожилым прививаться. Также это касается медработников, их задача - не болеть, а оказывать медпомощь. У нас достаточно и средств и препаратов для лечения. Но мы бы хотели, чтобы население позаботилось и обратило внимание на профилактику. Вакцина показана и детям от 6 месяцев", - сообщил Бекшин.

Напомним, сегодня началась вакцинация подростков от коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1941923-ob-opasnosti-zabolevaniyami-grippom-rasskazal-glavnyy-sanvrach-almaty/