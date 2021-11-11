Нарушений на сумму 1,3 млрд тенге выявлено в медорганизациях Алматы за 9 месяцев с начала года

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По итогам проведенного мониторинга качества и объема услуг за 9 месяцев 2021 года Фондом медстрахования в медицинских учреждениях по городу Алматы было выявлено более 50 тысяч нарушений на сумму более 1,3 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на филиал Фонда социального медицинского страхования по городу Алматы.

По словам руководителя отдела мониторинга качества медицинских услуг алматинского филиала Асем Манапбаевой, больше всего нарушений – среди организаций, оказывающих консультативно-диагностические услуги. По этому виду медпомощи осуществлены снятия более чем на 80 млн тенге. В организациях, оказывающих КДУ, выявлено более 45 тысяч нарушений.

Также 5,8 тысяч нарушений приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По ним наложены штрафы на сумму более 1,2 млрд тенге.

Наименьшее количество нарушений – у поставщиков услуг ПМСП – на 60 млн. тенге.

"Основные нарушения, выявленные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг", – пояснила Асем Манапбаева.

Отмечается, что со стороны Фонда на постоянной основе ведется мониторинг качества оказанных медицинских услуг. Соответственно, финансирование проводится после тщательной проверки и мониторинга. Снятые с оплаты средства будут направлены на последующее финансирование медпомощи.

В минувшем году поликлиники Алматы были оштрафованы на 200 млн тенге за "липовые" приемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1941731-narusheniy-na-summu-13-mlrd-tenge-vyyavleno-v-medorganizatsiyah-almaty-za-9-mesyatsev-s-nachala-goda/