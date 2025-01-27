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Врачи: Заболеваемость COVID-19 этой зимой оказалась менее массовой, чем в предыдущие годы

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Мальчик проходит тест на COVID-19
Тест на коронавирус. Иллюстративное фото: Tang Ming Tung / Getty Images

Врачи заявили, что текущая волна COVID-19 этой зимой оказалась менее серьезной, чем в предыдущие годы, с заметным снижением числа госпитализаций, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), всплеск заболеваемости COVID-19 этой зимой был умеренным, а показатели госпитализации значительно снизились.

Вместе с тем наблюдается необычная комбинация других заболеваний, включая пневмонию, респираторно-синцитиальный вирус (RSV), норовирус и птичий грипп. Однако главным вызовом в этом сезоне стал грипп, с уровнем госпитализаций, втрое превышающим показатели COVID-19.

Зимние месяцы способствуют распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, так как люди чаще путешествуют, собираются на праздники и проводят больше времени в помещении.

"Сейчас основная проблема — это грипп. Мы продолжаем внимательно следить за COVID-19, но он больше не является главной угрозой", — отметил Деметре Даскалакис из CDC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2215437-vrachi-zabolevaemost-covid-19-etoy-zimoy-okazalas-menee-massovoy-chem-v-predydushchie-gody/

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