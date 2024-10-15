Ученые: Дети, переболевшие COVID-19, больше подвержены риску развития диабета

Новое исследование показало, что дети и подростки, переболевшие COVID-19, подвержены повышенному риску развития диабета, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Исследование, проведенное Медицинской школой Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде и опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что дети и подростки, перенесшие COVID-19, значительно чаще заболевают диабетом 2 типа, чем те, кто не болел этим вирусом.

Эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что в преддверии очередного вирусного сезона результаты исследования демонстрируют, как COVID-19 может вызывать долговременные последствия для здоровья. Согласно данным исследования, у детей, перенесших коронавирусную инфекцию, вероятность заболеть диабетом выше на 50% по сравнению с детьми, которые болели другими респираторными инфекциями.

Кроме того, у подгруппы детей с ожирением риск развития диабета 2 типа оказался на 100% выше по сравнению с их сверстниками, которые перенесли другие респираторные заболевания.

В исследовании были проанализированы электронные медицинские карты более 600 тысяч детей в возрасте от 10 до 19 лет за период с января 2020 года по декабрь 2022 года.