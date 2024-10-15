Ученые: Дети, переболевшие COVID-19, больше подвержены риску развития диабета
Опубликовано:
Новое исследование показало, что дети и подростки, переболевшие COVID-19, подвержены повышенному риску развития диабета, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Исследование, проведенное Медицинской школой Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде и опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что дети и подростки, перенесшие COVID-19, значительно чаще заболевают диабетом 2 типа, чем те, кто не болел этим вирусом.
Эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что в преддверии очередного вирусного сезона результаты исследования демонстрируют, как COVID-19 может вызывать долговременные последствия для здоровья. Согласно данным исследования, у детей, перенесших коронавирусную инфекцию, вероятность заболеть диабетом выше на 50% по сравнению с детьми, которые болели другими респираторными инфекциями.
Кроме того, у подгруппы детей с ожирением риск развития диабета 2 типа оказался на 100% выше по сравнению с их сверстниками, которые перенесли другие респираторные заболевания.
В исследовании были проанализированы электронные медицинские карты более 600 тысяч детей в возрасте от 10 до 19 лет за период с января 2020 года по декабрь 2022 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2174373-uchenye-deti-perebolevshie-covid-19-silnee-podverzheny-risku-razvitiya-diabeta/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.