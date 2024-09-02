Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ученые: Переболевшие COVID-19 молодые люди могут столкнуться с потерей слуха

Опубликовано:

Рука с пробиркой COVID-19
COVID-19. Иллюстративное фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images

Новое исследование показало, что молодые люди, переболевшие COVID-19, в будущем могут с большей вероятностью столкнуться с потерей слуха, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В исследовании, опубликованном в журнале Lancet eClinicalMedicine, утверждается, что риск потери слуха среди молодых людей, переболевших COVID-19, в три раза выше, чем у тех, кто не болел этим заболеванием.

Последствия COVID-19 могут сохраняться и воздействовать на многие системы органов, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и когнитивных нарушений.

"Новое исследование может служить предупреждением, что COVID-19 является независимым фактором риска потери слуха и внезапной сенсоневральной потери слуха среди молодых людей", — сказала Ху Джун Ким, кандидат наук в области биомедицинских наук из Сеульского национального университета и автор исследования.

Исследование было вдохновлено наблюдениями Мишель Су, оториноларинголога из больницы Национального университета Чеджу в Южной Корее, которая отметила значительное число молодых пациентов, жалующихся на потерю слуха.

Ученые проанализировали данные больниц Южной Кореи, изучив 6 716 879 молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет, которые сообщали о потере слуха, и сравнили их с данными тех, у кого не было проблем со слухом.

Выяснилось, что частота потери слуха была в 3,44 раза выше среди тех, кто переболел COVID-19.

Доктор Ким отмечает, что для выяснения истинной связи между COVID-19 и потерей слуха требуется масштабное когортное исследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2155929-uchenye-perebolevshie-covid-19-molodye-lyudi-mogut-stolknutsya-s-poterey-sluha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie