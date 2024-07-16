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Какие симптомы сопровождают длительный COVID-19, рассказали американские врачи

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Медработница держит в руках пробирку
COVID-19. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американские врачи вновь напомнили о том, что длительная форма течения заболевания COVID-19 существует и поражает уязвимые слои населения, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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По данным отчета JAMA Data Brief, по состоянию на 2023 год, около 7% взрослых в США — почти 18 млн человек — переболели длительной формой COVID-19.

В отчете были использованы данные за 2023 год, собранные в ходе анализа медицинских расходов (MEPS) — исследования, спонсируемого Агентством по исследованиям и качеству здравоохранения.

В обследовании домохозяйств гражданского населения США использовалась общенациональная репрезентативная выборка из примерно 17 000 взрослых в возрасте 18 лет и старше. Из них 8 275 взрослых сообщили, что у них был COVID-19, а около 1 200 указали, что страдали от длительных симптомов течения заболевания.

Участников опроса также спрашивали об их отношении к вакцинации от COVID-19 и ревакцинации. Только 6% вакцинированных и ревакцинированных респондентов сообщили о длительных симптомах COVID-19 по сравнению с 8% тех, кто не был вакцинирован. Результаты показывают, что ревакцинация может усилить защиту от длительных симптомов COVID-19.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, длительный COVID-19 определяется как состояние с симптомами, длящимися три месяца или дольше после первичного инфицирования. Длительное течение заболевания чаще всего встречается у тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме.

Длительное заболевание может включать широкий спектр симптомов — усталость, спутанность сознания, недомогание после физической нагрузки, кашель, лихорадку и затрудненное дыхание. CDC также отмечает, что не существует лабораторного теста, который мог бы окончательно диагностировать, вызваны ли симптомы длительным COVID-19.

Наиболее уязвимыми группами все также считаются дети и пенсионеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2134629-kakie-simptomy-soprovozhdayut-dlitelnyy-covid-19-rasskazali-amerikanskie-vrachi/

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