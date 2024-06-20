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Ученые высказали гипотезу, почему некоторые люди не заразились COVID-19

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Рука с пробиркой COVID-19
COVID-19. Иллюстративное фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images

Ученые обнаружили различия в иммунном ответе людей, которые могут быть причиной, почему некоторым жителям мира удалось избежать заражения COVID-19, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Исследование Университетского колледжа Лондона, в рамках которого здоровым взрослым намеренно вводили небольшую дозу вируса COVID-19 через нос, показало, что отдельные иммунные клетки в носу могут уничтожить вирус на самой ранней стадии, прежде чем произойдет полное заражение.

У тех, кто не поддался заражению инфекцией, был обнаружен высокий уровень активности гена, который, как полагают ученые, быстро сигнализировал иммунной системе о наличии вирусов.

"Эти результаты проливают новый свет на важнейшие процессы в организме, которые не дают вирусу распространиться и помогают человеку излечиться в кратчайшие сроки, до появления симптомов", — сказал доктор Марко Николич, старший автор исследования в Университетском колледже Лондона.

В рамках исследования COVID-19 Human Challenge в Великобритании 36 здоровым взрослым добровольцам, ранее не болевшим COVID-19 и не привитым от него, вводили низкую дозу вируса через нос. Исследование проводилось в 2021 году в разгар пандемии.

Результаты, опубликованные недавно в журнале Nature, показывают, что люди с высоким уровнем активности гена HLA-DQA2 могут иметь более эффективный иммунный ответ на COVID-19, а это означает, что инфекция никогда не выходит за пределы первой линии защиты организма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2120700-uchenye-vyskazali-gipotezu-pochemu-nekotorye-lyudi-ne-zarazilis-covid-19/

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