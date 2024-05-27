Врачи из США заявили о летнем всплеске заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма FLiRT

Врачи в США прогнозируют всплеск заболеваемости COVID-19 этим летом из-за распространения нового штамма FLiRT, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по состоянию на начало мая штамм FLiRT составляет 28% всех случаев заражения. Но общественный интерес к новому штамму вызван скорее его необычным названием, чем биологическими особенностями.

Врачи утверждают, что данный штамм не имеет примечательных характеристик, кроме ожидаемой эволюции вируса, который способен заражать большее количество людей.

Эпидемиологи отмечают, что количество госпитализаций, связанных с COVID-19, всегда увеличивается летом. Вирус особенно опасен для людей с ВИЧ и пожилых людей.

Эксперты-консультанты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) планируют в июне представить новый состав вакцины против коронавируса, которая будет выпущена осенью для защиты от новейших вариантов.