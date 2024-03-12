Как COVID-19 повлиял на распространение гриппа, рассказали ученые

Исследователи объявили, что распространение штамма гриппа Ямагата было остановлено в результате пандемии COVID-19, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В течение десятилетий эпидемии гриппа в мире вызывали всего четыре штамма. Штамм Ямагата был одним из них и был широко распространен до начала пандемии, но, как утверждает Ян Барр, заместитель директора Центра исследования гриппа в Мельбурне, его распространение не наблюдалось с марта 2020 года. Этот центр проводит исследования под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам доктора Барра, ограничительные меры, введенные во время пандемии COVID-19, а также разработка новых вакцин сильно повлияли на вирус гриппа. Исчезновение этого штамма привело к устранению источника вирусных заболеваний и смертности.

Это также подчеркнуло возможность науки полностью победить вирус гриппа "B". По мнению ученых, при наличии эффективных вакцин человечество имеет потенциал полностью избавиться от вируса гриппа "B".