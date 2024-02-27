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Американские врачи заявили об опасных последствиях COVID-19

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COVID-19-тест
Пробирка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американские врачи заявили, что пандемия COVID-19 повлияла на высокий уровень смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно анализу Bloomberg и данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, с 2020 по 2022 годы от сердечно-сосудистых заболеваний умерло на четверть миллиона больше американцев старше 35 лет, чем прогнозировалось на основе исторических тенденций.

По предварительным данным, в 2023 году смертность от инсульта с поправкой на возраст была почти на 5% выше допандемического уровня, а показатели смертности от гипертонической болезни сердца, аритмии, тромбов, диабета и почечной недостаточности были на 15-28% выше. Данные показывают, что COVID-19 оказал незначительное влияние на другие распространенные причины смерти, такие как рак и болезнь Альцгеймера.

"Кардиометаболические последствия SARS-CoV-2 были глубокими, стойкими и своеобразными", — сказала кардиолог Сьюзан Ченг, директор исследований в области общественного здравоохранения в Институте сердца Смидта в Лос-Анджелесе.

Ученые до сих пор пытаются выяснить, почему коронавирус так сильно повлиял на сердечно-сосудистую систему пациентов. При этом связь, по мнению врачей, очевидна. Неясно, сколько людей умерло от сердечно-сосудистых осложнений, а сколько из-за косвенных последствий COVID-19.

Врачи считают, что понимание данной связи поможет чиновникам смягчить ущерб — либо за счет повышения устойчивости систем здравоохранения, либо за счет более тщательных обследований людей, перенесших COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2063213-amerikanskie-vrachi-zayavili-ob-opasnyh-posledstviyah-covid-19/

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