Пятидневный карантин для заболевших COVID-19 могут отменить в США

Американские врачи заявили, что людям с диагностированным COVID-19 больше нет необходимости уходить даже на краткосрочный карантин, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Сообщается, что новые рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), о которых будет объявлено в ближайшее время, больше не будут содержать требование оставаться дома в течение пяти дней после положительного теста на COVID-19.

По словам четырех представителей CDC и эксперта, знакомого с ходом дискуссии, центры впервые с 2021 года ослабляют свои рекомендации по изоляции от COVID-19, чтобы привести их в соответствие с рекомендациями по предотвращению передачи гриппа.

Представители CDC признали, что ситуация с COVID-19 сильно изменилась с тех пор, как вирус был обнаружен четыре года назад. Новая реальность отличается тем, что у большинства людей уже развился определенный уровень иммунитета к вирусу из-за предшествующей инфекции или вакцинации. Ситуация требует перехода к более практичному подходу.

Как сообщают чиновники, предоставившие журналистам информацию на анонимной основе, согласно новому подходу, людям больше не нужно будет оставаться дома, если у них не было температуры в течение как минимум 24 часов.