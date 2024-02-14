Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пятидневный карантин для заболевших COVID-19 могут отменить в США

Опубликовано:

Девушка в маске проходит проверку на наличие температуры
COVID-19. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские врачи заявили, что людям с диагностированным COVID-19 больше нет необходимости уходить даже на краткосрочный карантин, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Сообщается, что новые рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), о которых будет объявлено в ближайшее время, больше не будут содержать требование оставаться дома в течение пяти дней после положительного теста на COVID-19.

По словам четырех представителей CDC и эксперта, знакомого с ходом дискуссии, центры впервые с 2021 года ослабляют свои рекомендации по изоляции от COVID-19, чтобы привести их в соответствие с рекомендациями по предотвращению передачи гриппа.

Представители CDC признали, что ситуация с COVID-19 сильно изменилась с тех пор, как вирус был обнаружен четыре года назад. Новая реальность отличается тем, что у большинства людей уже развился определенный уровень иммунитета к вирусу из-за предшествующей инфекции или вакцинации. Ситуация требует перехода к более практичному подходу.

Как сообщают чиновники, предоставившие журналистам информацию на анонимной основе, согласно новому подходу, людям больше не нужно будет оставаться дома, если у них не было температуры в течение как минимум 24 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2060890-pyatidnevnyy-karantin-dlya-zabolevshih-covid-19-mogut-otmenit-v-ssha/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.