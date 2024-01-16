Пожилых людей в Британии призвали как можно скорее вакцинироваться от COVID-19

Пожилым жителям Великобритании рекомендовали в срочном порядке пройти вакцинацию от COVID-19 после результатов нового исследования, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Исследование, проведенное Health Data Research UK (HDR UK) и Эдинбургским университетом, опубликованное в журнале Lancet, показало, что летом 2022 года в Великобритании можно было бы избежать более семи тысяч госпитализаций и смертей, если бы люди сделали все прививки.

"Результаты исследования являются убедительным подтверждением преимуществ вакцинации", — сказал Алан Киз из HDR UK.

Исследователи использовали математическое моделирование и обнаружили, что 7180 госпитализаций и смертей из 40 393 госпитализаций и смертей от COVID-19 с 1 июня по 30 сентября 2022 года можно было бы избежать, если бы население Великобритании было полностью вакцинировано.

После публикации данного исследования в Британии начался массовый призыв населения к иммунизации. До 31 января жители страны могут получить сезонную прививку, защищающую от заражения COVID-19.