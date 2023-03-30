ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации подростков от COVID-19

Вакцинация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила руководство по вакцинации. По данным врачей, в ближайшем будущем здоровым детям и подросткам, возможно, не понадобятся прививки от COVID-19. Мир приспосабливается к постоянному присутствию вируса, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В заявлении ВОЗ также сказано, что пожилые люди и представители групп, подверженные повышенному риску заболевания, должны получить ревакцинацию от COVID-19 в период от шести до 12 месяцев после последней инъекции. Все эти рекомендации содержатся в обновленном руководстве по вакцинации, выпущенном с учетом текущего состояния пандемии.

"Правительства стран должны проанализировать текущие условия и принять решение о продолжении вакцинации групп риска. При этом решение должно быть принято с учетом регулярного получения стандартных вакцин, которые крайне важны для здоровья и благополучия каждой конкретной возрастной группы", — сказала Ханна Нохинек, председатель Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации.

Последние рекомендации ВОЗ прозвучали после того, как стало известно, что темпы ревакцинации падают по всему миру. Только 16% американцев собираются получить бустерную дозу вакцины, позволяющую организму справиться с новым штаммом вируса. Представители ВОЗ также заявили, что здоровые дети в возрасте от 6 месяцев до 17 лет являются малоприоритетной группой для вакцинации. Как правило, у них менее серьезные реакции на COVID-19, чем у взрослых.

При этом вопрос вакцинации молодого населения сильно зависит от контекста и от эпидемиологической ситуации в стране в целом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2014526-voz-obnovila-rekomendatsii-po-vaktsinatsii-podrostkov-ot-covid-19/