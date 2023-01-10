Граждане Китая впервые за три года встречаются с близкими благодаря открытию границ

Встреча близких в аэропорту Пекина. Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Китай впервые с начала пандемии открыл границы для иностранцев. Это является частью ослабления карантинных мер, принятых в стране в последние месяцы. Благодаря этому многие люди, которые в течение трех лет не видели своих близких, получили возможность встретиться с ними, передает The New York Times.

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Секретарь по безопасности Гонконга Крис Тан Пин Кеунг заявил, что около семи тысяч человек уже уехало на материк. Ожидается, что в течение этой недели таковых станет еще больше, сообщает The Washington Post. Это последний шаг Пекина, отказавшегося от политики COVID Zero из-за крупных экономических последствий. При этом отмена карантинных ограничений вызвала всплеск инфекций на материке, что усилило глобальные опасения по поводу эпидемиологической ситуации в Китае.

В дополнение к открытию наземных и морских границ с Гонконгом Пекин отменил требование о карантине путешественников по прибытии в материковый Китай. Путешественникам, желающим въехать в Гонконг с материка, по-прежнему необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 48 часов после прибытия.

Фотографии, сделанные в аэропортах в воскресенье, демонстрируют сильные эмоции, которые испытывают жители материкового Китая и Гонконга, впервые встретившие близких людей с начала карантина в 2020 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2004631-grazhdane-kitaya-vpervye-za-tri-goda-vstrechayutsya-s-blizkimi-blagodarya-otkrytiyu-granits/