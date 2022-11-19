Врачи заявили, что здравоохранение Китая не готово к новой вспышке COVID-19

Медицинская маска. Иллюстративное фото: pixabay.com

Врачи в Китае заявляют, что система здравоохранения страны не готова справиться с общенациональной вспышкой COVID-19, которая неизбежно последует за любым ослаблением строгих карантинных мер, передает Financial Times.

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Дюжина медицинских работников сделала предупреждение китайскому лидеру Си Цзиньпину. Среди опрошенных FT были высококвалифицированные врачи и медсестры, а также представители местных органов здравоохранения и международные эксперты.

"Медицинская система, вероятно, будет парализована, когда столкнется с массовыми случаями заражения", — сказал врач из государственной больницы в Ухане, где пандемия началась почти три года назад.

Эксперты заявили, что Китай не уделил первоочередное внимание созданию надежной защиты от массовой вспышки, вместо этого сосредоточив свои ресурсы на сдерживании распространения инфекции. По мнению врачей, как только локдауны будут отменены, Китай вновь захлестнет вспышка заболеваемости. Это случится, если власти не внесут радикальных изменений в политику COVID Zero.

В частности, большую проблему составляет вакцинация пожилого населения. Только 40% лиц старше 80 лет получили вакцину от COVID-19. Цзинь Дон-янь, вирусолог из Университета Гонконга, сказал, что китайские больницы могут быть переполнены притоком непривитых пожилых пациентов, если произойдет массовая вспышка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1997797-vrachi-zayavili-chto-zdravoohranenie-kitaya-ne-gotovo-k-novoy-vspyshke-covid-19/