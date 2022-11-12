Ежедневное число новых случаев COVID-19 в Китае превысило 10 тысяч

COVID-19. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ежедневное число новых случаев заражения COVID-19 в Китае впервые с апреля этого года превысило отметку в 10 тысяч. При этом число случаев заболевания в Пекине достигло самого высокого уровня более чем за год. И это несмотря на строгие карантинные ограничения, действующие в стране, передает Bloomberg.

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Муниципальный комитет по вопросам здравоохранения Пекина сообщил о 114 новых случаях заболевания. Четыре случая заражения были обнаружены за пределами государственной карантинной системы, что вызывает опасения, что вирус продолжает циркулировать в обществе. По стране было зарегистрировано 10 243 новых случаев заражения, что является самым высоким показателем с 28 апреля.

На заседании Политбюро Коммунистической партии, было заявлено, что страна будет прибегать к решительным мерам борьбы с вирусом ради возвращения к нормальной жизни.

Высшее руководство Китая подчеркнуло необходимость соблюдения политики COVID Zero, призвав чиновников и дальше применять карантинные ограничения, несмотря на то, что такие спорные меры вызывают всплеск недовольства общественности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1996750-ezhednevnoe-chislo-novyh-sluchaev-covid-19-v-kitae-prevysilo-10-tysyach/