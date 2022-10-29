Белый дом заявил об опасности штамма "омикрон" для людей с ослабленным иммунитетом

COVID-19. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американские врачи заявили, что подварианты штамма "омикрон" устойчивы к антителам, что подвергает людей со слабой иммунной системой риску заражения COVID-19. Президент США Джо Байден предупредил граждан, что этой зимой они могут быть подвергнуты значительному риску заражения, передает CNBC.

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Субварианты штамма "омикрон" устойчивы к антителам пациентов с ВИЧ, людей с пересаженной почкой и других категорий граждан с ослабленным иммунитетом, что делает их особенно уязвимыми для COVID-19 этой зимой, предупредил Белый дом на этой неделе.

"С некоторыми из новых подвариантов сложно бороться привычными методами. И это огромная проблема", — заявил доктор Ашиш Джа, глава целевой группы Белого дома по COVID-19.

Президент Джо Байден предупредил примерно семь миллионов взрослых из США, относящихся к группе риска, что они особенно подвержены заболеванию этой зимой. Он предупредил, что им обязательно нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1994739-belyy-dom-zayavil-ob-opasnosti-shtamma-omikron-dlya-lyudey-s-oslablennym-immunitetom/