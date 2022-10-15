Об опасности затяжного COVID-19 напомнили в ВОЗ

COVID-19. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава ВОЗ призвал к немедленным действиям, направленным на борьбу с "разрушительными" последствиями длительного COVID-19. По мнению Тедроса Адханома Гебрейесуса, отсутствие таких действий может привести к серьезному кризису, передает The Guardian.

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что длительный COVID-19 разрушает жизни и финансовое благополучие десятков миллионов людей. Кроме того, наносит ущерб системам здравоохранения и экономике. Глава ВОЗ призвал страны приложить немедленные и постоянные усилия для преодоления серьезного кризиса.

По словам господина Гебрейесуса, COVID-19, который длится не одну неделю, мешает людям полноценно жить.

"Последствия затянувшегося коронавируса для всех стран очень серьезны и требуют немедленных и последовательных действий, эквивалентных его масштабам", — сказал глава ВОЗ в эксклюзивном интервью The Guardian.

По его мнению, страны должны дать гражданам беспрепятственный доступ к медицинской помощи. Он отметил, что антикризисный план должен включать обеспечение немедленного доступа к противовирусным препаратам для пациентов с высоким риском заболевания, а также инвестиции в исследования и обмен новыми инструментами и знаниями по мере их выявления для более эффективной профилактики, выявления и лечения пациентов.

Кроме того, необходимо поддерживать физическое и психическое здоровье пациентов, а также оказывать финансовую поддержку тем, кто не может работать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1992732-ob-opasnosti-zatyazhnogo-covid-19-napomnili-v-voz/