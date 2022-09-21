Джо Байдена раскритиковали за заявление об окончании пандемии COVID-19

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg/Getty Images

Президент США Джо Байден подвергся критике со стороны экспертов в области здравоохранения за свои слова о том, что пандемия COVID-19 осталась в прошлом. Некоторые лидеры отрасли назвали это заявление "безответственным", передает The Wall Street Journal.

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Джо Байден во время интервью с журналистами заявил, что в США все еще есть проблемы, связанные с COVID-19, однако сама пандемия закончилась. В сентябре Белый дом запросил у Конгресса 22,4 млрд долларов на борьбу с COVID-19. Федеральные чиновники заявили, что это финансирование имеет решающее значение для помощи в разработке и закупке более надежных вакцин, которые предотвращают передачу инфекции. При этом заявления президента идут вразрез с усилиями его администрации.

Некоторые лидеры общественного здравоохранения говорят, что безответственно объявлять об окончании пандемии, поскольку, по данным Счетной палаты правительства, около 400 человек по-прежнему ежедневно умирают от вируса, а 23 млн американцев живут с длительным COVID-19.

"Это совершенно не соответствует действительности. У нас есть миллионы людей с длительным COVID-19 и нет вакцины, которая блокировала бы передачу этого вируса", — сказал доктор Эрик Тополь, основатель и директор Научно-исследовательского трансляционного института Скриппса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988673-dzho-baydena-raskritikovali-za-zayavlenie-ob-okonchanii-pandemii-covid-19/