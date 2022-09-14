Жители закрытых на локдаун городов Китая жалуются на голод

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Жители закрытых на локдаун городов Китая жалуются на нехватку еды и предметов первой необходимости. Они обращаются в соцсетях к соотечественникам с просьбой отправить им продукты и средства гигиены, передает BBC.

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Десятки миллионов жителей Китая в 30 регионах оказались заперты в своих домах из-за частичного или полного локдауна, объявленного властями.

"Прошло 15 дней, у нас закончились мука, рис, яйца. Несколько дней назад закончилось молоко для детей", — рассказывает один из жителей западного Синьцзяна.

Политика Китая в отношении COVID-19 требует введения полного локдауна, даже если в регионе зафиксировано всего несколько случаев заболевания. Эти меры вызывают несогласие со стороны граждан. Кроме того, они сдерживают экономический рост страны.

Так, жители Синьцзяна обратились в соцсетях к соотечественникам и попросили их доставить им продукты и средства гигиены. В одном из постов мужчина рассказывает, что трое его детей ничего не ели в течение последних трех дней.

Другой житель заявил, что у него нет денег на то, чтобы купить продукты. Выйти на работу он не может из-за локдауна. Масштабные локдауны введены в Китае в преддверии Национального партийного съезда, который пройдет в середине октября. Это событие проводится раз в пять лет. Впервые с начала пандемии политические деятели со всей страны соберутся в одном месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987490-zhiteli-zakrytyh-na-lokdaun-gorodov-kitaya-zhaluyutsya-na-golod/