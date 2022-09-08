Ингаляционную вакцину от COVID-19 будут использовать в Китае

Иллюстративное фото: pixabay.com

Китай стал первой страной мира, которая одобрила ингаляционную вакцину от COVID-19. Этот препарат имеет тот же состав, что и инъекционная вакцина, содержащая безвредный аденовирус, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным компании CanSino, мелкодисперсный туман Convidecia Air может обеспечить хорошую защиту от COVID-19 уже после одного вдоха. Другие исследователи, в том числе из Великобритании и США, изучили вероятность использования вакцины в виде назального спрея.

Ученые говорят, что это может дать дополнительную защиту слизистой оболочке носа и верхним дыхательным путям, через которые вирус обычно попадает в организм.

Национальное управление медицинской продукции Китая предоставило CanSino разрешение на использование своей ингаляционной вакцины в качестве бустерной дозы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986568-ingalyatsionnuyu-vaktsinu-ot-covid-19-budut-ispolzovat-v-kitae/