Единую вакцину от COVID-19 и гриппа могут создать британские ученые

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Британские ученые сделали первый шаг к созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19. Исследователи из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне говорят, что спайковый белок Sars-CoV-2 может стать основой для создания такого рода вакцины, передает The Guardian.

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Исследователи из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне обнаружили, что определенную область шиповидного белка Sars-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19) можно использовать для создания вакцины, которая сможет защитить организм от разных штаммов COVID-19, а также от гриппа.

По словам ученых, разработка вакцины, которая защищает от различных коронавирусов, является огромной проблемой из-за того, что это семейство вирусов быстро мутирует. Вот почему люди могут неоднократно болеть простудными заболеваниями, и многократно заражаться различными вариантами COVID-19.

Ученые заявили, что универсальная вакцина должна будет запускать антитела, которые распознают и нейтрализуют ряд коронавирусов, не позволяя вирусу проникать в клетки и размножаться.

"Область S2 шиповидного белка является многообещающей основой для создания потенциальной панкоронавирусной вакцины", — сказал соавтор исследования Кевин Нг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980617-edinuyu-vaktsinu-ot-covid-19-i-grippa-mogut-sozdat-britanskie-uchenye/