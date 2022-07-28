Получил ли QazVac окончательное одобрение ВОЗ, рассказала глава Минздрава

Контейнеры с вакциной QazVac. Фото: Kazakh PM Press Office/Anadolu Agency/Getty Images

Оценку казахстанской вакцине QazVac эксперты ВОЗ смогут дать осенью. Об этом в интервью NUR.KZ в рамках проекта "Завтрак с министром" рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

"Это очень длительная процедура. Эксперты ВОЗ приезжают, изучают производство, соответствие вакцины всем стандартам. Ранее нам даны были рекомендации, мы все необходимые мероприятия провели.

Осенью представители ВОЗ должны снова приехать, чтобы дать свою оценку. Пока QazVac окончательное одобрение не получил", – рассказала глава Минздрава в интервью журналисту NUR.KZ Асель Кенжалиной.

Однако, по словам министра, согласно исследованиям казахстанских ученых, QazVac показывает наибольшую эффективность среди вакцин против КВИ, которыми прививают казахстанцев.

С полной версией интервью министра можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980505-poluchil-li-qazvac-okonchatelnoe-odobrenie-voz-rasskazala-glava-minzdrava/