ВОЗ заявила, что не может исследовать причины происхождения COVID-19 из-за закрытости Китая

Иллюстративное фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения заявила, что все еще не может назвать точной причины происхождения COVID-19 из-за закрытости Китая. Для того, чтобы сделать более точные выводы, ученым необходимо провести исследование в эпицентре первой вспышки COVID-19, передает The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

На прошлой неделе группа международных ученых из ВОЗ заявила, что первым источником коронавируса, вероятнее всего, стали летучие мыши. Далее вирус попал в млекопитающих, которые в дальнейшем были проданы на рынке экзотических продуктов. При этом ученые заявили, что для того, чтобы сделать более конкретные выводы о том, как вирус распространился среди людей, им необходимы данные с китайской стороны. Исследователи заявили, что Китай лишь дважды делился с ними данными из собственных неопубликованных исследований. Закрытость Китая создает проблему для всего мирового сообщества, которое не может установить точной причины вспышки коронавируса.

"Отсутствие политического сотрудничества со стороны Китая по-прежнему препятствует любому значимому прогрессу", — сказал Лоуренс Гостин, который руководит Институтом национального и глобального права в области здравоохранения в Джорджтаунском университете.

ВОЗ собрала группу исследователей не только для того, чтобы изучить причины возникновения и распространения COVID-19, но также для того, чтобы спрогнозировать появление новых патогенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973839-voz-zayavila-chto-ne-mozhet-issledovat-prichiny-proishozhdeniya-covid-19-iz-za-zakrytosti-kitaya/