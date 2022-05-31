Новые случаи заражения КВИ выявили лишь в Алматы и Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 30 мая, новые случаи заражения КВИ выявили лишь в двух мегаполисах Казахстана. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно актуальным данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 4.

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 305 750 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, 29 мая в Алматы зарегистрировали 4 случая заражения КВИ, в Нур-Султане - всего один случай. 28 мая коронавирусную инфекцию выявили у 8 казахстанцев - в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971754-novye-sluchai-zarazheniya-kvi-vyyavili-lish-v-almaty-i-nur-sultane/