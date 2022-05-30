Лишь в двух городах Казахстана за сутки выявили коронавирус

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За последние сутки, 29 мая, в Казахстане зарегистрировали 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 1 подтвержденный случай заражения;

в Алматы – 4.

За все время в Казахстане зафиксировали 1 305 745 случаев заражения COVID-19.

Накануне сообщалось о восьми новых случаях заражения в трех регионах, за сутки до этого – о девяти случаях заражения в Алматы, Нур-Султане и Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971570-novye-sluchai-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-dvuh-regionah-kazahstana/