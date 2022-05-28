Новые случаи коронавируса зарегистрировали в Нур-Султане, Алматы и одном регионе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 27 мая, в Казахстане зарегистрировали девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информация опубликована в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов COVID-19 выявили:

в городе Нур-Султан - 3,

в городе Алматы - 5,

в Северо-Казахстанской области - 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 732 случая.

Напомним, за 26 мая коронавирус подтвердился у восьми человек. Случаи обнаружили в Нур-Султане, Алматы, Карагандинской и Павлодарской областях.

25 мая COVID-19 выявили у 5 казахстанцев в Нур-Султане, Алматы и Костанайской области.

24 мая в стране нашли 9 зараженных КВИ: в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971413-novye-sluchai-koronavirusa-zaregistrirovali-v-nur-sultane-almaty-i-odnom-regione/