Белый дом стремится снизить смертность от COVID-19 c помощью таблеток от Pfizer

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Белый дом настаивает на широком распространении Paxlovid, перорального препарата от COVID-19, производимого Pfizer. В правительстве считают, что таким образом американскому здравоохранению удастся сохранить относительно низкий уровень смертности в случае новой вспышки, передает The New York Times.

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В четверг Белый дом заявил о внедрении новых моделей распространения Paxlovid, перорального лекарства от COVID-19, производимого Pfizer. Федеральное правительство начнет возмещать расходы клинике в Провиденсе, штат Род-Айленд, за обследование пациентов с положительным результатом и немедленное назначение им Paxlovid.

"Мы пытаемся достичь точки, в которой смертность от COVID-19 будет в значительной степени предотвратима, и я думаю, что мы довольно близки к ней. Смертельные случаи действительно должны стать редкостью", — говорит доктор Ашиш К. Джа, координатор Белого дома по вопросам COVID-19.

Paxlovid разрешен для приема людям старше 12 лет, у которых заболевание протекает в легкой или средней степени.

Согласно базе данных New York Times, по состоянию на среду в США ежедневно регистрируют более 110 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, что примерно на 30% больше, чем за последние две недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971326-belyy-dom-stremitsya-snizit-smertnost-ot-covid-19-c-pomoschyu-tabletok-ot-pfizer/