Здоровье
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Суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане увеличился до 20

Мужчина и женщина в масках идет по аллее
Иллюстративное фото: pixabay.com

За минувшие сутки, 7 апреля, в Казахстане зарегистрировали 20 случаев заражения коронавирусом. Обновленной статистикой поделился официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 5,
  • в Алматы – 7,
  • в Актюбинской области – 1,
  • в ВКО – 2,
  • в Жамбылской области – 1,
  • в Павлодарской области – 3,
  • в Туркестанской области – 1.

Сутками ранее случаи заражения коронавирусом выявили лишь в 6 из 17 регионах страны - в Нур-Султане и Шымкенте была зафиксирована нулевая заболеваемость. Всего же в Казахстане выявили 16 случаев заражения КВИ.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 305 265 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1964074-sutochnyy-prirost-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-v-kazahstane-uvelichilsya-do-20/

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