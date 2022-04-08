Суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане увеличился до 20
За минувшие сутки, 7 апреля, в Казахстане зарегистрировали 20 случаев заражения коронавирусом. Обновленной статистикой поделился официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 5,
- в Алматы – 7,
- в Актюбинской области – 1,
- в ВКО – 2,
- в Жамбылской области – 1,
- в Павлодарской области – 3,
- в Туркестанской области – 1.
Сутками ранее случаи заражения коронавирусом выявили лишь в 6 из 17 регионах страны - в Нур-Султане и Шымкенте была зафиксирована нулевая заболеваемость. Всего же в Казахстане выявили 16 случаев заражения КВИ.
За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 305 265 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1964074-sutochnyy-prirost-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-v-kazahstane-uvelichilsya-do-20/