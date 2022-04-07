За сутки в 11 регионах Казахстана не выявили ни одного случая КВИ
За прошедшие сутки, 6 апреля, в Казахстане зарегистрировали 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В разрезе регионов ситуация с заболеваемостью такова:
- в Алматы – 7 подтвержденных случаев заражения;
- в ВКО – 3;
- в Карагандинской области – 2;
- в Костанайской области – 1;
- в Мангистауской области – 2;
- в СКО – 1.
Во всех остальных регионах, в том числе в Нур-Султане и Шымкенте, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения инфекцией.
Всего с начала эпидемии подтверждено 1 305 245 случаев заболевания COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963855-za-sutki-v-11-regionah-kazahstana-ne-vyyavili-ni-odnogo-sluchaya-kvi/