Здоровье
KZ

За сутки в 11 регионах Казахстана не выявили ни одного случая КВИ

Лаборантка работает с биоматериалом
Иллюстративное фото: Ariana Drehsler/AFP/Getty Images

За прошедшие сутки, 6 апреля, в Казахстане зарегистрировали 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация с заболеваемостью такова:

  • в Алматы – 7 подтвержденных случаев заражения;
  • в ВКО – 3;
  • в Карагандинской области – 2;
  • в Костанайской области – 1;
  • в Мангистауской области – 2;
  • в СКО – 1.

Во всех остальных регионах, в том числе в Нур-Султане и Шымкенте, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения инфекцией.

Всего с начала эпидемии подтверждено 1 305 245 случаев заболевания COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963855-za-sutki-v-11-regionah-kazahstana-ne-vyyavili-ni-odnogo-sluchaya-kvi/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.