За сутки в 11 регионах Казахстана не выявили ни одного случая КВИ

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За прошедшие сутки, 6 апреля, в Казахстане зарегистрировали 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация с заболеваемостью такова:

в Алматы – 7 подтвержденных случаев заражения;

в ВКО – 3;

в Карагандинской области – 2;

в Костанайской области – 1;

в Мангистауской области – 2;

в СКО – 1.

Во всех остальных регионах, в том числе в Нур-Султане и Шымкенте, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения инфекцией.

Всего с начала эпидемии подтверждено 1 305 245 случаев заболевания COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963855-za-sutki-v-11-regionah-kazahstana-ne-vyyavili-ni-odnogo-sluchaya-kvi/