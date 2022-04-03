Завершены доклинические исследования казахстанской вакцины от КВИ Naruvax-C19
Казахстанский вирусолог-вакцинолог, профессор Кайсар Табынов заявил о том, что скоро страна может представить две новые отечественные вакцины от коронавируса.
Как пишет Sputnik Казахстан, ученые достигли результатов в испытании вакцин Naruvax-C19 (субъединичная адъювантированная, вводится внутримышечно) и Naruvax-C19/Nano (нановакцина, вводится интраназально).
Доклинические исследования прошли на базе испытательной лаборатории Наццентра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий КМФК МЗ РК.
Указывается, что исследования включали:
- определение безопасности в эксперименте острой токсичности (мыши, крысы, в том числе беременные животные);
- оценку безопасности и степени токсического воздействия на внутренние органы животных (мыши, крысы, в том числе на беременных животных) при многократном введении в высшей профилактической дозе;
- оценку аллергизирующих свойств (мыши, морские свинки, в том числе беременные животные) по реакциям гиперчувствительности немедленного и замедленного типов и так далее.
Обе вакцины полностью выдержали испытания, их признали полностью безопасными.
Далее ученые намерены провести I фазу клинического исследования, чтобы завершить цикл исследований по получению новых вакцинных платформ в Казахстане.
Отмечается, что это должно позволить стране в будущем быть более подготовленной к пандемиям вирусных инфекций.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963277-zaversheny-doklinicheskie-issledovaniya-kazahstanskoy-vaktsiny-ot-kvi-naruvax-c19/