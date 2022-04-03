Завершены доклинические исследования казахстанской вакцины от КВИ Naruvax-C19

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Казахстанский вирусолог-вакцинолог, профессор Кайсар Табынов заявил о том, что скоро страна может представить две новые отечественные вакцины от коронавируса.

Как пишет Sputnik Казахстан, ученые достигли результатов в испытании вакцин Naruvax-C19 (субъединичная адъювантированная, вводится внутримышечно) и Naruvax-C19/Nano (нановакцина, вводится интраназально).

Доклинические исследования прошли на базе испытательной лаборатории Наццентра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий КМФК МЗ РК.

Указывается, что исследования включали:

определение безопасности в эксперименте острой токсичности (мыши, крысы, в том числе беременные животные);

оценку безопасности и степени токсического воздействия на внутренние органы животных (мыши, крысы, в том числе на беременных животных) при многократном введении в высшей профилактической дозе;

оценку аллергизирующих свойств (мыши, морские свинки, в том числе беременные животные) по реакциям гиперчувствительности немедленного и замедленного типов и так далее.

Обе вакцины полностью выдержали испытания, их признали полностью безопасными.

Далее ученые намерены провести I фазу клинического исследования, чтобы завершить цикл исследований по получению новых вакцинных платформ в Казахстане.

Отмечается, что это должно позволить стране в будущем быть более подготовленной к пандемиям вирусных инфекций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963277-zaversheny-doklinicheskie-issledovaniya-kazahstanskoy-vaktsiny-ot-kvi-naruvax-c19/