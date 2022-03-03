ОАЭ ослабили ковид-ограничения для туристов

Дубай. Фото: pexels.com

Объединенные Арабские Эмираты смягчили антиковидные меры для иностранных туристов. Дубай отменил ПЦР-тест для вакцинированных, а Абу-Даби - карантин для непривитых туристов.

Отдыхать в ОАЭ стало еще проще после значительного ослабления ковид-ограничений, передает АТОР.

Власти Дубая приняли решение освободить от ПЦР-тестирования полностью привитых туристов, прибывающих в страну. Недорогие авиабилеты в Дубай ищите на Aviata.kz.

Поэтому по прилете путешественникам необходимо только предъявить сертификат о прохождении вакцинации на английском языке с читаемым QR-кодом. Срок действия сертификата - 1 год.

Непривитым потребуется отрицательный ПЦР-тест, полученный за 48 часов до прибытия в Дубай. Хотя до нововведений здесь принимали всех туристов только при условии предоставления справки с отрицательным результатом.

При этом для всех сохраняется требование о сдаче ПЦР-теста непосредственно в Дубае.

Еще здесь отменили масочный режим на улице, но он остался актуальным для закрытых помещений.

Абу-Даби тоже снял часть ковидных ограничений. В частности, отменены "зеленые" списки стран и обязательное ношение масок на открытом воздухе.

Кроме того, непривитые туристы смогут приезжать в эмират практически на тех же условиях, что и вакцинированные. Им больше не нужно проходить обязательный 10-дневный карантин. Однако посетить достопримечательности без сертификата вакцинации по-прежнему пока будет нельзя.

Всем иностранцам, прилетающим в Абу-Даби, потребуется получить за 48 часов до прибытия отрицательный ПЦР-тест, сохраняется требование ПЦР-тестирования и по прилете.

Планируя путешествие в ОАЭ или любую другую страну, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в приложении, вы копите бонусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958942-oae-oslabili-kovid-ogranicheniya-dlya-turistov/