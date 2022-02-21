Канада заморозила счета компаний, причастных к протестам в Оттаве

Протестующие в Оттаве. Фото: James Park/Bloomberg via Getty Images

Правительство Канады заморозило счета лиц и компаний, которые были причастны к протестам дальнобойщиков в Оттаве и других регионах страны, передает CNN.

Демонстрации дальнобойщиков в Канаде против мандатов COVID-19 начались в конце января и привели примерно к 200 арестам.

В связи с этим, как заявил заместитель комиссара федеральной полиции Королевской канадской конной полиции (RCMP) Майк Дюхем, они заморозили корпоративные и банковские счета, а также счет для обработки платежей на сумму 3,8 млн долларов.

Помимо этого, Дюхем раскрыл информацию о 56 субъектах, связанных с транспортными средствами, физическими и юридическими лицами, и 253 биткоин-адресах с обменниками виртуальных валют.

В минувшую субботу для разгона толпы полиция применила перцовые баллончики. Часть демонстрантов в это время около здания парламента была арестована.

Дальнобойщики, устроившие забастовку, все так же продолжают блокировать улицы Оттавы. И все они утверждают, что не сдвинутся с места, пока их требования не будут выполнены.

Напомним, США предложили помощь Канаде, чтобы "положить конец" беспорядкам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957037-kanada-zamorozila-scheta-kompaniy-prichastnyh-k-protestam-v-ottave/