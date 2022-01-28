Эксперты: Грязный воздух в Европе усугубил первую волну COVID-19 в 2020 году

Иллюстративное фото: pixabay.com

Плохой воздух в Европейских столицах, назвали причиной, по которой во время первой волны пандемии, медикам не удалось спасти сотни жизней. По мнению исследователей, если бы состояние атмосферы было лучше, то многие люди сейчас были бы живы, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. На сайте мы публикуем рассылку за предыдущий день. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно исследованию, проведенному экспертами Лондонской школы гигиены и тропической медицины, меры, принятые для сдерживания роста числа инфекций, привели к тому, что на дорогах стало гораздо меньше автомобилей и грузовиков. Это оказало наибольшее влияние на снижение смертности. Анализ 47 европейских городов показал, что Париж, Лондон, Барселона и Милан входят в первую шестерку городов, с наибольшим количеством предотвращенных смертей.

В исследовании отмечается, что закрытие рабочих мест и школ в европейских городах снизило уровень загрязнения воздуха за счет уменьшения трафика, в то время как общественные мероприятия были отменены, а люди остались дома. Это привело к меньшему загрязнению воздуха диоксидом азота (NO2 ), при этом в городах Испании, Франции и Италии произошло самое большое снижение содержания NO2 на 50–60 % за этот период.

"Локдаун во время первой волны пандемии COVID-19 привел к огромным медицинским и социальным издержкам. Тем не менее, он предлагает уникальные условия для изучения возможных последствий жесткой политики по снижению уровня загрязнения в городских районах", — сказал Антонио Гаспаррини, профессор биостатистики и эпидемиологии в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

По его словам, этот «естественный эксперимент» дал ученым представление о том, как можно улучшить качество воздуха с помощью радикальных мер общественного здравоохранения, которые было бы трудно реализовать в обычное время. Эта информация может быть важна для разработки эффективной политики по решению проблемы загрязнения в крупных городах мира.

В исследовании также сравнили политику правительств 47 европейских городов с февраля по июль 2020 года и оценили изменения уровня загрязнения и количества смертей.

"Это и другие подобные исследования могут помочь донести идею о том, что нам определенно необходимо улучшить качество городского воздуха для здоровья человека и окружающей среды. События весны и лета 2020 года дали нам уникальную возможность изучить «реальный» сценарий с более низким уровнем загрязнения воздуха", — сказала Рошель Шнайдер, почетный доцент кафедры геопространственных данных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953290-eksperty-gryaznyy-vozduh-v-evrope-usugubil-pervuyu-volnu-covid-19-v-2020-godu/