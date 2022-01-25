Из-за отключения электричества в Бишкеке под угрозой оказались десятки пациентов на ИВЛ

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Минздрав Кыргызстана сообщил, что ищет дополнительные генераторы для пациентов на искусственной вентиляции легких, передает 24kg.

На данный момент в Республиканской клинической инфекционной больнице в Бишкеке на ИВЛ находятся 24 пациента.

"Оборудование пока работает на генераторах, но неизвестно, насколько отключили электричество, поэтому ищем дополнительные генераторы. Нашли пока три у мэрии Бишкека", - сообщает глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

Тем временем по поручению мэра Бишкека Айбека Джунушалиева все городские службы перешли на усиленный режим работы. В частности, это "Бишкексвет", "Бишкекгорлифт", КП "Бишкектеплоэнерго", ПЭУ "Бишкекводоканал".

"Данное распоряжение действует до нормализации ситуации с электроэнергией в городе", - гласит сообщение.

Напомним, жители Бишкека остались без тепла и водоснабжения. Причиной стало отключение электроэнергии в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане. Многие туристы сообщили, что застряли на канатных дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952879-iz-za-otklyucheniya-elektrichestva-v-bishkeke-pod-ugrozoy-okazalis-desyatki-patsientov-na-ivl/