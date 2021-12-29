Звезда "Людей Икс" заболел COVID-19

Хью Джекман. Фото: Christopher Polk/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Актер Хью Джекман, известный по роли Росомахи в фильмах "Люди Икс", заболел COVID-19.

Как рассказал австралийский актер на своей странице в Twitter, у него положительный тест на коронавирус. Он отметил, что заболевание протекает в легкой форме, в целом симптомы напоминают простуду.

"Просто хотел, чтобы вы услышали это от меня. Мои симптомы похожи на простуду: у меня першение в горле и небольшой насморк, но я в порядке", – сказал Джекман в своем видеоролике, записанном по этому поводу.

53-летний актер отметил, что постарается в скором времени вернуться к работе.

Ранее актер Хью Джекман опубликовал в Instagram видео, на котором показывает, как оставаться в форме, находясь на самоизоляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949022-zvezda-rosomahi-bolen-covid-19/