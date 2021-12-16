Один регион перешел в "зеленую" зону в Казахстане

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Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана по состоянию на 16 декабря 2021 года опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Костанайская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону. В "красной" зоне на сегодняшний день нет ни одного региона.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за минувшие сутки в стране произошел рост случаев коронавируса. Заболевание подтвердилось у 575 человек, тогда как до этого его выявили у 488 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947181-odin-region-pereshel-v-zelenuyu-zonu-v-kazahstane/