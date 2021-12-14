Бедность, голод, неравенство: глава ВОЗ предупредил о проблемах после пандемии

Тедрос Гебрейесус. Фото: FABRICE COFFRINI/POOL/AFP via Getty Images

Гендиректор ВОЗ предупредил людей о "более сложных проблемах", которые наступят после пандемии, передает Life.

По словам Тедроса Аданома Гебреисуса, дальнейшими проблемами, с которыми столкнется человечество, могут быть бедность, голод, болезни, неравенство и изменение климата. Об этом он сообщил на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья в Женеве.

"Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезнями, изменением климата и другими", - сказал глава организации.

Он отметил, что в здравоохранение следует больше инвестировать, а не относиться как к "затрате". Также призвал людей перестать вести себя "эксплуататорски" в сфере потребления производства.

Напомним, глава минздрава Казахстана недавно встретился с главой ВОЗ Гебреисусом и попросил его ускорить регистрацию отечественных вакцин от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946850-bednost-golod-neravenstvo-glava-voz-predupredil-o-problemah-posle-pandemii/