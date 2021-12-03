Ученые в России создали лекарство от тревожности после COVID-19

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Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) "Авинейро" создал и теперь тестирует препарат, который должен помочь справиться с тревожностью переболевшим COVID-19, передает РИА Новости.

"Мы разработали инновационную молекулу нового поколения (препарат "Авиандр"), которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты. В доклинических и клинических исследованиях 2-й фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность", - заявила медицинский директор проекта "Авинейро" Елена Якубова.

Она отметила, что после восьми недель приема лекарства у добровольцев, принимающих участие в испытании, тревожность снизилась более чем в двое. Кроме того, средство показало заметный эффект против депрессии.

По ее словам, на данный момент проходят клинические исследования третьей фазы в двух направлениях "генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией".

"Несмотря на то, что рынок противотревожных препаратов обеспечен лекарствами, большинство из них - старого поколения. Многие пациенты вынуждены прекращать терапию из-за возникновения серьезных побочных явлений, таких как головная боль, астения, тремор, нарушения сна и пищеварения, усиление тревоги. Кроме того, при приеме некоторых противотревожных препаратов формируется зависимость и наблюдается синдром отмены по окончании курса лечения", - пояснили в НТИ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945090-uchenye-v-rossii-sozdali-lekarstvo-ot-trevozhnosti-posle-covid-19/