Врачи прокомментировали заявление Гинцбурга о назальной вакцине

Иллюстративное фото: pixabay.com

Вирусологи прокомментировали заявление Гинцбурга об эффективности назальной вакцины, передает РБК.

Ранее директор Центра имени Гамалеи заявил, что привитые инъекционной вакциной и использовавшие потом назальную имеют высокий шанс не стать переносчиками COVID-19.

"Я скептично к этому отношусь <...> На сегодняшний день еще не опубликованы результаты испытаний интраназальной вакцины, она не зарегистрирована. Поэтому давать такие рекомендации пока преждевременно", - говорит доцент кафедры инфекционных болезней Сергей Вознесенский.

Он добавил, что такое заявление следует допускать лишь в том случае, когда проведены соответствующие всем критериям исследования.

Его коллега инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев тоже придерживается мнения, что говорить об эффективности назальной вакцины пока рано.

"Безусловно, человек после обычной вакцинации способен передавать вирус другому. Что касается интраназальной вакцины, когда она появится, то будет очень полезной при профилактике COVID-19. Но пока говорить об этом рано", - сказал он.

Ранее Гинцбург рассказал о безопасности назальной вакцины от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943618-vrachi-prokommentirovali-zayavlenie-gintsburga-o-nazalnoy-vaktsine/