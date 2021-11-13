Опубликован список медорганизаций, где будут прививать Pfizer в Нур-Султане

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Управление общественного здоровья Нур-Султана обнародовало список медицинских организаций, где можно получить вакцину Pfizer, передает NUR.KZ.

В УОЗ напомнили, что с 15 ноября в столице начинается вакцинация Pfizer.

Однако, как отметили в УОЗ, вакцинироваться Pfizer пока могут только беременные женщины, кормящие мамы, женщины в периоде лактации и дети. Подлежащий контингент будут прививать в медицинских организациях города, а подростков - в образовательных учреждениях.

Как отметили в Управлении, между данными организациями уже распределены дозы для прививания подлежащего контингента.

Список медицинских организаций города, где будут прививать вакциной Pfizer:

Городские поликлиники №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

Центр семейного здоровья "Достык";

ТОО "Жануя", "Салауатты Астана", "Кировская", "Шипагер" (во всех филиалах клиник).

Напомним, вчера в Нур-Султан прибыло 35 100 доз вакцины Pfizer. Все они уже размещены по морозильным камерам, предназначенным специально для хранения данной вакцины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942047-opublikovan-spisok-medorganizatsiy-gde-budut-privivat-vaktsinoy-pfizer-v-nur-sultane/