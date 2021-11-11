Фейк о появлении на картах адресов невакцинированных граждан распространяли казахстанцы

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В соцсетях стала распространяться информация, что в ближайшее время в приложении "Яндекс.Карты" якобы появится полный список адресов людей, которые еще не получили вакцину от COVID-19. Авторы портала StopFake.kz заявили, что этим слухам верить не стоит.

Эксперты выяснили, что источником данной информации является издание "Панорама". Данное информационное агентство занимается публикацией сатирических новостей. Отмечается, что настоящие новости в ленте агентства появляются лишь 1 апреля.

Все остальное время редакция "Панорамы" публикует шуточные новости, которые не являются достоверными.

Фактчекеры отмечают, что сообщение о запуске в приложении "Яндекс.Карты" специального фильтра, который позволит видеть на карте адреса всех непривитых людей, не является правдой.

Авторы портала отметили, что пользователи Сети уже не раз принимали за правду информацию, опубликованную в данном сатирическом издании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941764-feyk-o-poyavlenii-na-kartah-adresov-nevaktsinirovannyh-grazhdan-rasprostranyali-kazahstantsy/