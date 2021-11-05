Опубликован очередной список нарушителей карантина в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы выявили еще 50 нарушивших 14-дневный домашний карантин жителей. Их имена опубликовал городской департамент санэпидконтроля на своем официальном сайте.

Речь идет, в частности, о тех, кто нарушает карантинные ограничения, а также двухнедельный режим самоизоляции после установления положительного результата ПЦР-теста на COVID-19. Выявляются нарушения через приложение Ashyq.

Список состоит из 50 человек. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

За последние сутки в стране выявили 1421 новый случай заражения коронавирусом. Больше всего среди них – в Алматы (198).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940764-opublikovan-ocherednoy-spisok-narushiteley-karantina-v-almaty/