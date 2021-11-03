Сагинтаев рассказал, благодаря чему удалось достичь снижения заболеваемости КВИ в Алматы

Бакытжан Сагинтаев. Фото: facebook.com/almaty.tv

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о ситуации с КВИ в городе сегодняшний день и вновь призвал жителей привиться от коронавируса.

Об этом градоначальник рассказал в прямом эфире передачи Akimat LIVE на телеканале "Алматы".

"Если смотреть в целом по ситуации, более-менее стабильная ситуация сейчас. Мы это наблюдаем по тому, как у нас идет ежедневная госпитализация, выписка, по тому, сколько (граждан - прим. ред.) находятся в реанимации, а также по количеству умерших", - рассказал аким.

Он также пояснил, что снизившийся уровень заболеваемости COVID-19 позволил властям города принять решение об ослаблении карантинных мер. На сегодняшний день Алматы находится примерно в середине "желтой" зоны по матрице эпидситуации.

По словам Сагинтаева, этот результат был достигнут благодаря вакцинации и соблюдению ограничительных мер.

Несмотря на улучшение ситуации в городе, градоначальник призвал жителей Алматы активно вакцинироваться от КВИ и не бояться иммунизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940436-sagintaev-rasskazal-blagodarya-chemu-udalos-dostich-snizheniya-zabolevaemosti-kvi-v-almaty/